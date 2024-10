Al-Hilal avalia retorno de Neymar; CBF monitora por convocação em novembro 

Craque voltou a treinar com o grupo no dia 29 de setembro, e comissão de Jorge Jesus projeta relacioná-lo contra o Al Ain. Lesão no joelho completou um ano nesta quinta.

#TaChegandooDia! A hashtag de Neymar nas redes sociais nas últimas semanas é mais verdadeira do que nunca. Há quase um mês já treinando com o grupo, o craque do Al-Hilal tem retorno aos gramados avaliado para a próxima segunda-feira, diante do Al Ain, pela Champions League da Ásia. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN Brasil.

A partida acontecerá no Emirados Árabes Unidos e a comissão técnica de Jorge Jesus se cerca de cuidados para não se precipitar. A expectativa de momento, por sua vez, é de que o camisa 10 seja relacionado.

A CBF monitora a situação de Neymar à distância de olho na convocação para a Data FIFA de novembro, quando encara a Venezuela, fora de casa, e o Uruguai, em Salvador. A pré-lista precisa ser enviada aos clubes até o dia 27 e a definição dos 23 nomes divulgada dia 1º de novembro.

Os prazos são importantes para que Neymar tenha chances de ser convocado. Neste cenário, passa a ser fundamental que ele participe do jogo de segunda-feira, único antes da definição da pré-lista. Ele retornou aos treinos com o elenco no dia 29 de setembro.

Até a apresentação da Seleção, são três jogos nos quais Neymar tem chances de entrar em campo pelo Al-Hilal: segunda-feira contra o Al Ain e dia 4 diante do Esteghal, do Irã, ambos pela Champions, e contra o Al Taee, dia 29 de outubro, pela Copa do Rei.

Como não está inscrito na Liga Saudita, Neymar está regularizado para joga apenas na Champions e na Copa até o fim de 2024.

A lesão de Neymar completou um ano nesta quinta-feira. O camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior no dia 17 de outubro de 2023 na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas eliminatórias.

*Com informações do ge

