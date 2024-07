Equipe Star Bots Rebel conquista medalha inédita na RoboCore Experience 2024

A RCX 2024 é o maior evento de robótica da América Latina e ocorreu durante a 16ª edição da Campus Party Brasil; O bronze veio na classe de robôs “cupins” da modalidade combate.

No último sábado, 13 de julho, a equipe de robótica educacional Star Bots Rebel conquistou a medalha de bronze pela chave de repescagem da categoria combate de robôs, classe termiteweight, com 30 robôs de 15 competidores. Cappyyy disputou 8 lutas e venceu Xakyra, da própria equipe, para cravar o terceiro lugar na Robo Core Experience (RCX 2024), que reuniu 1.000 competidores e mais de 600 robôs de quatro países em disputa, de 10 a 13 de julho, na área aberta da Campus Party Brasil (CPBR), em São Paulo/SP.

A delegação foi composta pelo capitão Gabriel Corrêa Vera, graduando em Engenharia Elétrica, David Abreu de Oliveira e Lorena Gomes Nogueira de Araújo, do 3º ano do curso Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio, e por Matheus de Freitas Bianchini, do 2º ano do Ensino Médio da escola Passo a Passo, de Votuporanga/SP. O professor João Henrique Pereira Silva, Coordenador de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (CPI) foi o responsável por conduzir a equipe de carro oficial até a capital do estado.

Para Gabriel Vera, a equipe que se formou durante 2022 se desenvolveu bem e alcançou um patamar competitivo. “Em pé de igualdade, na questão de conhecimento, com os universitários de faculdade que está há anos no âmbito da robótica, e fico bem contente com isso”. A Star Bots Rebel viajou a RCX em dezembro daquele ano para conhecer o evento e retornou em julho de 2023.

O capitão aproveita para agradecer ao laboratório maker do Campus Votuporanga: “O LabIFMaker teve um papel importante, cedendo acesso às impressoras 3D para fabricação de componentes dos Robôs; ao professor Ricardo de Carvalho por ter impresso as peças de ABS, particularmente”. No laboratório, também foram cortadas as placas de material MDF para a carcaça de robôs.

A classe termiteweight é voltada para robôs de até 454 gramas produzidos com material MDF, cujo objetivo é nocautear ou somar o maior número de golpes no adversário durante um round único de 3 minutos. Além de Cappyyy e Kakira, robôs “cupins”, participaram o Capy Wars, classificado na 14ª posição na classe Beetleweight (até 1,36 kg) da categoria combate, e Speeder na classe Pro da categoria seguidor de linha.

A dimensão da formação teórica da equipe Star Bots Rebel em robótica tem apoio da professora Juliana de Fátima Franciscani e do professor Ricardo Gratão Gregui, que atuam no Campus Votuporanga.

Clube da Robótica: IFSP e Lar Frei Arnaldo

Desde 2015, por meio de projetos de Extensão com bolsistas remunerados e voluntários, o Campus Votuporanga do IFSP fomenta o “Clube da Robótica Votu” na sede da entidade Lar Frei Arnaldo, em Votuporanga/SP. Matheus Bianchini da equipe Star Bots Rebel, por exemplo, chegou ao Clube da Robótica com dez anos de idade. A iniciativa é liderada pela servidora técnico-administrativa Isabel Cristina Passos Motta, que comemora a conquista inédita no que é considerado o maior evento de robótica da América Latina.

“A vitória deles é muito expressiva, pois é apenas o segundo ano em que competem nesse evento internacional… É de felicidade (o sentimento) porque hoje eu pergunto a eles se a equipe se imaginava nesse lugar 3 anos atrás, quando foram apenas conhecer a RCX, em meio a universitários e equipes com 20 anos de experiência. Jamais imaginavam”, diz Isabel Motta, a sublinhar a importância das oportunidades disponibilizadas através do projeto de Extensão. “A disputa pelo pódio com robôs da equipe revela o nível de qualidade em que estão”, avalia.

Em abril deste ano, a Star Bots Rebel conseguiu o primeiro troféu internacional no evento RSM Challenge Internacional, que ocorreu em Mogi das Cruzes/SP: 2º lugar no combate de robôs “cupins”.

Na edição de 2020 da etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), o IFSP Votuporanga e o Lar Frei Arnaldo conquistaram a medalha de ouro na modalidade prática do tipo Inovação. Em 2023, Isabel Motta recebeu o Prêmio Seymour Papert-Paulo Freire de Robótica Educacional, oferecido pelo Centro de Inovação para a Excelência em Políticas Públicas (CIEPP), em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área de robótica educacional.

Star Bots Kids e Star Bots Votu

No dia 29 de junho, as equipes Star Bots Kids e Star Bots Votu, desenvolvidas através da parceria IFSP e Lar Frei Arnaldo, conquistaram, respectivamente, as medalhas de bronze e prata nos níveis 1 e 2 da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), disputada em São José do Rio Preto/SP. A competição se deu na modalidade prática do tipo Robótica de Resgate, tendo mobilizado mais de 50 equipes de escolas públicas e particulares.

Além das medalhas, ficou garantida a participação das equipes na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que será disputada no dia 17 de agosto, em São Bernardo do Campo, reunindo mais de 90 equipes de todo estado. Também foi classificada a equipe Droids Bots.