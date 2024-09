Projeto do ALI Rural na região de Votuporanga é premiado em evento de inovação na USP 

Estudo buscou soluções para sítio de Álvares Florence e conquistou prêmio de melhor trabalho da área de empreendedorismo, tecnologia e inovação.

Um estudo de caso desenvolvido no programa Agente Local de Inovação (ALI) Rural, do Sebrae-SP, no Escritório Regional de Votuporanga, foi premiado em um evento da área de administração na Universidade de São Paulo (USP). Realizado pelo agente José Augusto de Souza e orientado pelo professor Ariosto Céleo de Araújo, o projeto buscou soluções para um problema em uma propriedade em Álvares Florence.

O artigo com o nome “Produção e Comercialização de Tilápia e Hortifrutícolas no Município de Álvares Florence” destrinchou as soluções que preservariam o Sítio Paraíso das Águas de um possível colapso e o que começou como uma busca por suporte técnico transformou-se em um estudo de caso premiado no 10º Encontro dos Programas de Pós-Graduação Profissionais em Administração (EMPRAD).

De acordo com o orientador do projeto, Ariosto Céleo, os proprietários do Sítio Paraíso das Águas, Sirlene e Valdemir, enfrentavam dificuldades com a produção de tilápias e hortaliças, que não decolavam. Segundo ele, a gestão de recursos naturais era um desafio e o planejamento financeiro carecia de organização.

O estudo destacou o impacto do ALI Rural na vida de pequenos produtores. “O Programa ALI Rural exemplifica essa integração ao unir o trabalho dos agentes locais de inovação com o conhecimento acadêmico, aplicando soluções inovadoras diretamente no campo e impulsionando o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar”, destacou Ariosto Céleo.

“É gratificante ver esse reconhecimento no campo acadêmico. O estudo destacou o impacto do agente local, do Sebrae-SP, na vida de pequenos produtores. O prêmio de melhor artigo foi mais do que um reconhecimento, mas também a prova de que nossos projetos podem ir longe”, disse o agente local José Augusto de Souza, que realizou a execução em campo.

Além do prêmio, o artigo foi selecionado para um fast track, ou seja, rápida publicação, em um periódico acadêmico de circulação nacional.

O projeto e o ALI Rural

Com o Programa Agente Local de Inovação (ALI) Rural, iniciativa do Sebrae-SP, que leva inovação a pequenos produtores rurais, as ferramentas de gestão empresarial, como o Canvas e o Diagrama de Ishikawa, fizeram uma diferença. O uso delas proporcionaram ao sítio familiar não apenas uma nova forma de produzir, mas também de pensar o próprio negócio, conforme explica Eliana Germano, gestora do programa ALI Rural no Escritório Regional de Votuporanga.

“Foi muito lindo ver esse trabalho ser desenvolvido, desde a sua concepção. Eles se desenvolveram desde o manejo dos recursos naturais ao controle financeiro. Nesse caso, a Sirlene e o Valdemir viram sua propriedade se reestruturar”, disse Eliana Germano.

Ainda de acordo com Eliana, as capacitações oferecidas pelo ALI e o acompanhamento de gestão técnica mostraram, ao longo dos meses, que os resultados surgiram, isso porque as tilápias estavam mais saudáveis, as hortaliças com qualidade superior e os produtores chegaram a um controle do que entrava e saía dos cofres do sítio.

“O que era, até então, uma lida rural de sobrevivência, tornou-se uma operação bem estruturada. A participação no Programa ALI Rural permitiu aos proprietários do Sítio Paraíso das Águas superar desafios, adotar práticas inovadoras e sustentáveis, que lhes garantiram um crescimento a longo prazo”, finalizou a gestora.

