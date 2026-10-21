Operação El Niño: Votuporanga recebe caminhão-pipa e equipamentos para reforçar a Defesa Civil 

Materiais foram entregues ao secretário de Relações Institucionais e Gabinete Civil, Nilton Santiago, responsável pela coordenação órgão.

Votuporanga recebeu, nesta terça-feira (20.out), um caminhão-pipa e novos equipamentos destinados ao fortalecimento da Defesa Civil Municipal. A entrega ocorreu durante a Oficina Preparatória da SP Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027, que reuniu representantes de 96 municípios da região para atividades de capacitação e preparação para o período de chuvas.

O município foi representado pelo secretário de Relações Institucionais e Gabinete Civil, Nilton Santiago, responsável pela coordenação da Defesa Civil de Votuporanga, que recebeu os equipamentos destinados à estruturação e ao atendimento de ocorrências no município.

Além do caminhão-pipa, Votuporanga foi contemplada com kits de equipamentos de proteção individual e materiais de apoio, incluindo botas, luvas, capas de chuva, coletes, capacetes, bonés, rolos de fita zebrada e dois pluviômetros, utilizados para medir o volume de chuvas e auxiliar no monitoramento das condições meteorológicas.

Segundo Nilton Santiago, os novos equipamentos vão contribuir para ampliar a capacidade de resposta da Defesa Civil, especialmente em situações provocadas por chuvas intensas e outros eventos climáticos. “Esse reforço chega em um momento importante, em que precisamos estar preparados para o período de chuvas. O caminhão-pipa e os demais equipamentos vão dar melhores condições de trabalho às nossas equipes, tanto nas ações preventivas quanto no atendimento às ocorrências. Nosso objetivo é agir com rapidez, reduzir riscos e, acima de tudo, proteger a população de Votuporanga”, destacou o secretário.

Além da entrega dos equipamentos, a programação contou com treinamentos voltados ao atendimento de emergências relacionadas às chuvas, primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, gestão de abrigos temporários e elaboração de planos de contingência.

O encontro também abordou a construção do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), com foco no aprimoramento das ações de prevenção, preparação e resposta a desastres. A proposta é que os representantes municipais multipliquem os conhecimentos adquiridos durante a capacitação, contribuindo para aperfeiçoar os protocolos de atendimento e a atuação integrada dos órgãos envolvidos em situações de emergências.