Professor é suspeito de mandar vídeo pornográfico em grupo de estudantes em Rio Preto 

Boletim de ocorrência foi registrado na segunda-feira (5) e polícia vai investigar. Secretaria Estadual de Educação informou que o professor foi afastado da unidade e uma apuração preliminar está em andamento.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga o professor de história de uma escola estadual de São José do Rio Preto/SP suspeito de mandar um vídeo pornográfico em um grupo de estudo de alunos nas redes sociais. O vídeo foi enviado na última sexta-feira (2.ago).

O vídeo, com duração de seis minutos, mostra o professor em relação sexual com outra pessoa. O delegado responsável pela investigação, Jonathan Marcondes, explicou que foi registrado boletim de ocorrência por importunação sexual na segunda-feira (5) e um inquérito será instaurado.

A Secretaria Estadual de Educação informou que o professor foi afastado da unidade e uma apuração preliminar está em andamento, em sigilo, pela diretoria de ensino. O processo pode resultar em sanções administrativas.

“A equipe regional do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, juntamente com o psicólogo da unidade, está acompanhando o caso para fornecer todo o apoio necessário aos estudantes. O caso foi registrado na Plataforma Conviva-SP”, diz a nota.

Segundo a mãe de uma aluna, os adolescentes receberam o vídeo no grupo de WhatsApp dos estudantes do 3º ano do ensino médio. O vídeo foi enviado pelo próprio professor, na sexta-feira. Após assistirem às imagens, os adolescentes denunciaram o caso aos pais, que procuraram a direção da escola.

“A questão maior é ‘você gostaria que seu filho tivesse aula com um professor assim’? Geralmente, o professor deve ser exemplo para os alunos. Na verdade, a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. E quando acontece, a gente fica ‘sem chão’, sem ter reação e muito injustiçado”, lamentou a mãe.

O conteúdo foi removido do grupo. Ainda conforme a mãe, apesar disso, na segunda-feira, o professor foi até a escola para dar aula. Contudo, os pais se reuniram no local para pedir esclarecimentos e o educador foi embora.

*Com informações do g1