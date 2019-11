Produtor Rural: Elektro convoca para o recadastramento

Mais 45 mil consumidores foram convocados para revalidação da documentação que garante o desconto de até 67% na tarifa de energia

Os 45.800 mil clientes classificados nas categorias irrigantes, agricultores e rurais, devem realizar o recadastramento da tarifa subsidiada. A Elektro reforça que os clientes desses grupos de consumo precisam revalidar a documentação que garante os descontos na conta de energia, que variam entre 8% e 67%. O percentual de subsídio depende da atividade desenvolvida.

Esses clientes fazem parte do primeiro grupo de recadastramento da categoria, que deve contar com a atualização de aproximadamente 137 mil clientes da concessionária até 2021, conforme o calendário de convocação da distribuidora. Os clientes estão sendo chamados por meio de avisos nas faturas mensais de energia elétrica, portanto devem ficar atentos à conta com a convocação. O recadastramento será realizado nas Lojas de Atendimento Elektro.

Entre as documentações necessárias, os clientes devem apresentar:

– Irrigantes: outorga d’água e licença ambiental ou protocolo de solicitação da outorga / licença aos órgãos;

– Agroindustriais: cartão CNPJ, Inscrição Estadual e documentação que comprove tratar-se de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária;

– Demais clientes rurais: cartão CNPJ/ CPF mais Imposto Territorial Rural (ITR), ou documento do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), ou NIRF (Número do Imóvel na Receita Federal), ou CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) ou documento do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

Os clientes que perderem o subsídio a partir de janeiro de 2020, por não revalidação das informações podem voltar a receber o desconto, caso regularizem a documentação junto à concessionária. No entanto, não haverá ressarcimento pelo período em que o cliente permaneceu descadastrado.