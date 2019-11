Dia D da Vacinação Contra o Sarampo e do Novembro Azul será neste sábado

Portanto, nesta data, todas as Unidades de Saúde do Município estarão abertas, das 8h às 17h, para o atendimento gratuito do público-alvo das Campanhas.

Esta etapa da Campanha de Vacinação Contra o Sarampo é voltada exclusivamente para adultos de 20 a 29 anos, ainda não vacinados.

As pessoas que têm dúvidas sobre a imunização devem se dirigir à Unidade com a caderneta de vacinas em mãos. ”Quem ainda não tomou a vacina deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima, assim, o profissional de saúde terá condições de avaliar a necessidade de ser vacinado e o número de doses. É importante ressaltar que no Brasil, a prevalência de casos da doença contempla o público não vacinado”, destaca Danieli Fortilli, enfermeira responsável pelo Setor de Imunização.

A aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de Sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença. A vacina contra este agravo é disponibilizada por meio da tríplice viral, que além do sarampo, protege o indivíduo contra a caxumba e a rubéola.

O esquema da vacina tríplice se dá através de duas doses para pessoas entre os 12 meses de vida até os 29 anos de idade, explica a enfermeira responsável pelo Setor. “O intervalo entre essas duas doses deve ser de 30 dias. Já para os adultos de 30 a 58 anos a dose desta vacina é única”.

O Sarampo é uma doença grave, altamente transmissível, podendo gerar sérias complicações, potencialmente fatais.

A primeira etapa desta Campanha foi realizada de 7 a 25 de outubro, e vacinou 200 crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para este público, o Dia D da Campanha foi no dia 19 de Outubro (sábado). Neste ano, de Janeiro a Outubro, a Secretaria Municipal da Saúde aplicou 8.459 doses da vacina tríplice viral.

Novembro Azul

Em Votuporanga, as Unidades de Saúde estão desenvolvendo ações durante todo mês e neste sábado (30/11), será o Dia D com todas as Unidades abertas das 8h às 17h para atendimento do público-alvo. Serão oferecidos gratuitamente pela Secretaria Municipal da Saúde testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites; aferição de pressão arterial e verificação de glicemia, além da solicitação de exame de marcador de próstata. Todos os homens com 45 anos ou mais devem realizar o exame anualmente.

Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho.

Vale ressaltar que no câncer de próstata, o tratamento e radioterapia têm acima de 80% de chance de cura da doença.