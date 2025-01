Primeiro bebê nascido em 2025 em Votuporanga é uma menina

Liz Eduarda do Nascimento veio ao mundo às 1h26, desta quarta-feira (1º), com 3.110 kg e medindo 47 cm.

O ano de 2025 começou de forma especial para o casal Ellen Kimberly da Silva Nascimento e Eduardo Luiz do Nascimento, com a chegada da tão esperada Liz Eduarda do Nascimento. A pequena Liz veio ao mundo na primeira hora de janeiro, às 01h26, marcando o nascimento do primeiro bebê do ano na Santa Casa de Votuporanga, e trazendo uma alegria imensa para sua família.

O parto foi normal, com Liz pesando 3.110 kg e medindo 47 cm. Os pais são de Votuporanga.

A Santa Casa de Votuporanga celebrou o primeiro nascimento de 2025: “A chegada de Liz Eduarda não só celebra o começo de um novo ano, mas também simboliza um novo capítulo na vida desta família, repleto de amor, alegria e esperanças para o futuro. Seja muito bem-vinda, Liz Eduarda!”

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3