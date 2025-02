PRF apreende 33 tabletes de cocaína na BR-153 

O traficante colocou sabão em pó junto com a droga para enganar os cães farejadores; veículo seguia de Campo Grande/MS para Ribeirão Preto/SP, quando foi abordado em São José do Rio Preto/SP.

Na noite desta segunda-feira (10.fev), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma apreensão de drogas na BR-153, em São José do Rio Preto/SP. Durante uma abordagem, os policiais encontraram 33 tabletes de cocaína escondidos em um compartimento atrás do banco de um veículo Fiat/Siena. Junto com a droga havia sabão em pó, para enganar os cães farejadores.

De acordo com a PRF, o veículo seguia de Campo Grande/MS para Ribeirão Preto/SP. A droga apreendida representa um impacto considerável para o crime organizado, uma vez que as apreensões da PRF evitam que grandes quantidades de entorpecentes cheguem às ruas e alimentem o tráfico.

Ainda segundo a corporação, com base no valor médio da cocaína no mercado ilegal, é estimada que a apreensão tenha causado um prejuízo de centenas de milhares de reais aos criminosos.