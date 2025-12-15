Mulher põe fogo no carro do companheiro após discussão 

Caso aconteceu no bairro Portal das Paineiras, em Auriflama/SP, na noite deste sábado (13).
Uma mulher ateou fogo no carro do companheiro após uma discussão familiar na noite deste sábado (13.dez), no bairro Portal das Paineiras, em Auriflama/SP.
De acordo com o apurado, o veículo ficou totalmente destruído pelas chamas. O incêndio foi controlado pelas equipes da Defesa Civil da Prefeitura, uma vez que havia risco de o fogo se espalhar e atingir casas vizinhas.
O caso será investigado pela Polícia Civil.