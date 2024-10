Diretora de creche é afastada por suspeita de agredir criança em Votuporanga

Imagens registradas por câmera de segurança mostram a mulher apertando a cabeça do aluno na sala de aula. Caso foi encaminhado à Procuradoria Geral do Município.

A diretora de uma creche municipal foi afastada pela Secretaria da Educação por suspeita de ter agredido uma criança de seis anos em Votuporanga/SP. Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram a mulher apertando a cabeça do aluno na sala de aula.

À TV TEM, a mãe do menino relatou que descobriu o ocorrido após notar alterações no comportamento do filho. A advogada dela, então, solicitou imagens à Secretaria Municipal de Educação.

“Ela apertou a cabecinha dele e machucou o maxilar. Ele fez exame de corpo de delito e foi constatado que esse nervinho que a gente tem no pescoço está machucado e tem um roxo atrás”, conta.

A mãe registrou um boletim de ocorrência na delegacia por maus-tratos.

“Ela maltratou o meu filho. Criança nenhuma deve ser espancada ou machucada. Crianças se empurram, brigam, caem… É normal. Ela me pediu perdão por telefone e eu falei para ela que não perdoo, porque, se eu queimar o rosto de uma cliente, eu sou responsável, porque eu sou esteticista, é minha profissão zelar pela pele da cliente, e a profissão dela é de zelar pela integridade de uma criança quando a mãe está trabalhando. Ela estudou para isso”, reclama.

Afastamento

Em nota, a Prefeitura de Votuporanga confirmou o afastamento da diretora da Cemei e disse que encaminhou o caso à Procuradoria Geral do Município para as devidas providências.

“Desde que foi procurada pela família da criança, a secretaria agiu rapidamente e segue prestando todo o apoio necessário à família, bem como tomando as medidas administrativas de acordo com a legislação vigente”, diz o texto.

A prefeitura também ressaltou que a instalação de câmeras de monitoramento e segurança em todas as escolas contribui para a apuração correta de fatos como este.

*Com informações do g1

