DIG prende 3º suspeito de aplicar golpe contra idosos em agências bancárias em Votuporanga 

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (2), na capital paulista. Outros dois suspeitos de participação no crime já tinham sido presos em 21 de setembro.

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prenderam, nesta quarta-feira (2.out), o terceiro suspeito de participação no golpe do “posso ajudar” em agências bancárias em Votuporanga/SP. Outras duas pessoas já tinham sido presas em 21 de setembro.

O homem identificado pelas iniciais A.A.S., de 63 anos, foi localizado em uma casa na Cidade Ademar, em São Paulo/SP. Ele era investigado há anos por cometer esse tipo de crime em outras ocasiões.

Segundo a polícia, o suspeito participou de pelo menos dois golpes em Votuporanga.

Nesta quarta-feira, foram cumpridos dois mandados de prisão contra ele, sendo um de prisão preventiva da Justiça de Votuporanga e o outro de prisão condenatório da Justiça de Ribeirão Preto/SP.

Em 21 de setembro, outros dois homens também foram presos em Votuporanga e são suspeitos de atuarem no mesmo crime.

Na ocasião, um deles estava sendo investigado há 12 anos pelo crime. Durante a operação, a polícia flagrou os dois bloqueando cartões com fitas isolantes e abordando uma idosa de 67 anos.

Eles tentavam fazer um empréstimo de R$11 mil, quando a vítima desconfiou e abandonou o caixa eletrônico.

Ainda, de acordo com a polícia, os três moravam na capital paulista e viajavam para o interior do Estado com o objetivo de aplicar os golpes.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3