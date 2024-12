Prefeitura segue com trabalhos do Programa Asfalto Novo neste sábado e domingo

Neste fim de semana serão contemplados trechos da Rua Minas Gerais e entorno, como, por exemplo, ruas do bairro Santa Elisa, próximo à Santa Casa.

A Prefeitura de Votuporanga segue em andamento com as novas etapas de recapeamento do Programa Asfalto Novo. Nesta sexta-feira (6/12), os trabalhos foram realizados em trechos de ruas no Park Residencial Colinas e na Av. Ângelo Bimbato, no Jardim Alvorada, nos arredores do Parque da Cultura. A previsão para finalizar o recape nessa área será neste sábado (7/12).

Já no domingo (8/12), os serviços seguem para a rua Minas Gerais, no trecho entre a Rua Itacolomi até a Rua Pará. O bairro Santa Elisa, próximo à Santa Casa, também será contemplado no fim de semana com os trechos das Ruas Tietê, Frei Damião, Alfredo Rodrigues Simões e Mato Grosso. Simultaneamente, outra equipe estará atuando na Av. Emílio Arroyo Hernandes, próximo a Rua Marcelino Pires Bueno. Na segunda-feira (9/12), o recape chega na Rua Pará, no trecho entre as ruas Venezuela e São Paulo.

Nesta fase, mais 300 quarteirões estão recebendo a obra em várias regiões da cidade. Já foram contemplados trechos de ruas localizadas na região norte, mais especificamente no bairro Parque das Nações, como, por exemplo, as Ruas Dinamarca e Holanda. Nos bairros Colinas e Canaã também foram contempladas as Ruas Armelindo Brunini e Nicolau Pignatari.

No total destas duas etapas serão investidos mais R$ 10 milhões de recursos conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao Governo do Estado de São Paulo.

Programa Asfalto Novo

Até o fim deste ano, o Programa Asfalto Novo já terá recapeado 1.500 quarteirões nas quatro regiões de Votuporanga, o equivalente a metade das ruas cidades. Até o momento, foram investidos mais de R$ 55 milhões em asfalto. São recursos do Governo Estadual, conquistados com intermédio do deputado Carlão Pignatari, além de recursos próprios da Prefeitura e também do Governo Federal. “Este é o maior pacote de recapeamento da história do município. Nosso objetivo é deixar nossa cidade ainda melhor, garantido mais mobilidade e segurança no trânsito”, disse o prefeito Jorge Seba.

