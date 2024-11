Prefeitura publica editais de convocação e resultados preliminares de concursos 

Candidatos dos concursos 2 e 3/2024 são convocados para a prova prática e devem se atentar para os locais e horários, pois serão diferentes.

A Prefeitura de Votuporanga publicou em edição extra do Diário Oficial da última terça-feira (26.nov), editais de convocação para as provas práticas dos Concursos 2 e 3/2024 que serão realizadas no domingo (1º.dez), a partir das 8h a depender do cargo, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, localizado na Estrada Vicinal Ângelo Comar (entre Votuporanga e Parisi) e também na escola municipal CEM “Professor Faustino Pedroso”, localizada na Rua Vila Rica, nº 2.943, bairro San Remo.

As convocações com as relações nominais dos candidatos podem ser consultadas no Diário Oficial através do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTc1MDAz

Provas Práticas do Concurso 2/2024

As Provas Práticas do Concurso 2/2024 serão aplicadas a partir das 8 horas, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, para os cargos de Agente Operacional I Serviços Gerais (feminino), Agente Operacional I Serviços Gerais (masculino). Os candidatos deverão comparecer ao local da prova trajado de calça comprida, camisa ou camiseta de manga e sapato fechado (tênis ou bota), sabendo-se que para o cargo de Serviços Gerais feminino o sapato tem que ser antiderrapante. O candidato ao cargo de Serviços Gerais masculino irá capinar o local indicado, recolher o material, bem como o que for indicado pelo INDEPAC. Os horários de cada candidato devem ser consultados no edital.

Provas Práticas do Concurso 3/2024

As Provas Práticas do Concurso 3/2024 serão aplicadas a partir das 8 horas, no CEM “Professor Faustino Pedroso”, para os cargos de Técnico em Educação VI (Artes Musicais), Técnico em Educação VI (Artesanato), Técnico em Educação VI (Expressão Corporal/Dança), Técnico em Educação VI (Expressão Corporal/Capoeira), Técnico em Educação VI (Expressão Corporal/Teatro), Técnico em Educação VI (Informática) e Técnico do Executivo XIV (Tecnologia da Informação III).

Já os candidatos ao cargo de Técnico do Executivo VIII (Topografia I), a prova será realizada no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Os candidatos devem ficar atentos ao horário de prova estipulado nos editais e comparecer com antecedência de 30 minutos portando documento oficial.

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas ou mais informações, os candidatos devem acessar o site da empresa organizadora https://indepac.selecao.net.br e consultar o campo ‘Área do Candidato’.

Resultados Preliminares de outros Concursos

Na mesma edição do Diário Oficial do dia 26 de novembro, a Prefeitura também publicou os resultados do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso 2/2024 e das Provas Práticas dos Concursos 1, 2 e 3/2024 para aqueles candidatos que já haviam passado por essas etapas. Para conferir todas as publicações basta acessar o link do DOE https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTc1MDAz

