Prefeitura promove curso gratuito de Aperfeiçoamento de Libras II

São 20 vagas disponíveis e inscrições seguem até dia 7 de outubro; parceria com Senac.

Para quem deseja aprimorar seus conhecimentos em linguagens de sinais, a hora é agora com a oportunidade que o Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com Senac, está oferecendo através do curso gratuito “Aperfeiçoamento de Libras II”.

Interessados podem se inscrever a partir de hoje até o dia 7 de outubro, das 9h às 15h, no CTMO munidos de documento oficial com foto (RG e CPF).

​Com 20 vagas disponíveis e com carga de 60 horas, o curso será ofertado para pessoas acima de 13 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental I e também realizado o curso Básico de Libras I. As aulas estão previstas para iniciar dia 14 de outubro e terminar dia 29 de novembro e serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 19h às 21h30, no próprio CTMO.

O CTMO está localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 4.497, no bairro Vila Paes. Para mais informações o telefone é o (17) 3406-1488 (ramal 29).

