Prefeitura inicia nova etapa de recapeamento pela Avenida José Marão Filho 

Obra começa nesta quinta-feira (2), no trecho entre as avenidas Francisco de Vilar Horta e Vale do Sol. Nesta etapa, serão investidos mais de R$ 13 milhões, com recursos dos Governos Estadual, Federal e da Prefeitura, em obras de pavimentação, recapeamento de vias urbanas e melhorias em estradas vicinais.

A Prefeitura de Votuporanga inicia, nesta quinta-feira (2.jul), o recapeamento asfáltico do trecho da Avenida José Marão Filho, entre as avenidas Francisco de Vilar Horta e Vale do Sol. A intervenção integra uma nova etapa do programa Asfalto Novo, dando continuidade às melhorias na infraestrutura viária em diferentes regiões de Votuporanga.

Durante a execução dos serviços, a Prefeitura orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a redobrarem a atenção ao transitar pelo local e respeitarem a sinalização implantada, garantindo a segurança dos trabalhadores e dos usuários da via.

A obra faz parte de um novo pacote de investimentos do programa Asfalto Novo, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Nesta etapa, serão investidos mais de R$ 13 milhões, com recursos dos Governos Estadual, Federal e da Prefeitura, em obras de pavimentação, recapeamento de vias urbanas e melhorias em estradas vicinais.

O cronograma contempla intervenções em importantes corredores viários e diversas ruas em diferentes regiões da cidade, incluindo trechos das avenidas Wilson de Souza Foz, José Marão Filho, Vale do Sol, além de vias nos bairros Cidade Jardim, Jardim Universitário, Parque das Nações, Residencial Morini, Jardim Marim, entre outros.

Programa Asfalto Novo

Desde o início do governo do prefeito Jorge Seba (PSD), o programa Asfalto Novo já recapeou mais de 1,5 mil quarteirões nas quatro regiões de Votuporanga, o equivalente à metade das ruas da cidade. Já foram investidos mais de R$ 65 milhões em melhorias na malha viária, com recursos dos governos Estadual e Federal, conquistados por meio da atuação do deputado estadual Carlão Pignatari (PSD), além de investimentos próprios da Prefeitura.