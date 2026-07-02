DISE prende casal por tráfico de drogas em Votuporanga 

Na ação, F.C.M., de 33 anos, e A.R.B., de 44 anos, foram flagrados com porções de cocaína e maconha no bairro Jardim Botura.

Uma ação deflagrada por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP resultou na prisão de um casal, na manhã desta quarta-feira (1º.jul), no bairro Jardim Botura.

De acordo com o apurado, agentes vinculados a Delegacia Especializada investigavam F.C.M., de 33 anos, conhecido como “Nando” e “Mentiroso”, e sua companheira A.R.B., de 44 anos, moradores na Rua dos Bandeirantes, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, sendo responsáveis por colocar drogas em circulação no bairro e adjacências.

Ainda segundo o apurado, durante os trabalhos investigativos, os policiais civis constataram a traficância e mapearam a dinâmica utilizada pelo casal, pedindo à Justiça que fosse expedido um mandado de busca, que foi autorizado pela Vara Regional das Garantias – 8ª RAJ – São José do Rio Preto/SP.

Na manhã desta quarta-feira, agentes da DISE realizaram observações veladas próximas à residência e ao perceberem que os alvos se encontravam na casa realizaram a abordagem.

Em seguida, durante as buscas realizadas pela casa foram apreendidas: seis porções grandes de maconha, uma porção grande de cocaína que após fracionada renderia cerca de 65 porções e uma balança digital.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde o casal foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e colocado à disposição da Justiça. As drogas foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística (IC) para elaboração dos respectivos laudos.