Prefeitura inicia contagem regressiva para remoção de veículos abandonados 

A Prefeitura de Votuporanga notificou proprietários e deu prazo de 10 dias para retirada; carros sem placas e até veículo carbonizado estão na lista.

A Prefeitura de Votuporanga/SP publicou nesta quarta-feira (14.out) notificação aos proprietários de veículos considerado abandonados em vias públicas do município. A medida estabelece prazo de 10 dias, contados a partir da publicação do edital, para que os responsáveis providenciem a retirada dos automóveis.

Segundo o comunicado, a ação é baseada na Lei Municipal nº 5.202/2012 e no Decreto Municipal nº 8.715/2013, que regulamentam a remoção e apreensão de veículos abandonados em logradouros públicos.

De acordo com a notificação, caso os proprietários não realizem a remoção dentro do período estabelecido, os veículos poderão ser recolhidos pelo município.

Entre os automóveis notificados estão carros, caminhões e utilitários localizados em diversos bairros da cidade, incluindo modelos como Gol, Uno, Santana, Fiesta, Monza, Chevette, Brasília, Vectra, Polo, Saveiro, Peugeot, Corsa e até veículos sem placas ou em estado de carbonização.

Os veículos foram identificados em ruas e avenidas de diferentes regiões de Votuporanga, como Vale do Sol, Ângelo Petenucci, Pascoal Gripe, Jardim Botânico, Mário Pozzobon, Emílio Arroyo Hernandes, Prestes Maia e outras vias do município.

A administração municipal reforça que a permanência de veículos abandonados em vias públicas pode causar transtornos à população, comprometer a mobilidade urbana, favorecer o acúmulo de sujeira e contribuir para problemas de saúde pública e segurança.

Após o vencimento do prazo previsto no edital, os automóveis que permanecerem nos locais indicados poderão ser removidos e apreendidos, conforme as normas municipais vigentes.

Confira abaixo a relação de veículos notificados pela Prefeitura de Votuporanga.