Fuga, desacato e resistência levam motociclista para a prisão em Votuporanga 

Indivíduo fugiu de abordagem policial, percorreu diversas ruas em alta velocidade e foi detido após resistir à prisão em uma residência na Rua Amapá.

Um homem foi preso no final da manhã do último sábado (10.out), no bairro Sonho Meu, em Votuporanga/SP, pelos crimes de direção perigosa, desacato e resistência após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e colocar motoristas e pedestres em risco durante a fuga.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial estava em patrulhamento pela Rua Pernambuco quando visualizou uma motocicleta Honda/CG 160 Titan com a placa traseira levantada, impedindo sua identificação. Ainda de acordo com os PMs, o condutor teria provocado a equipe e deixado o local antes de ser abordado.

Mais tarde, por volta das 11h40, os policiais militares localizaram novamente o suspeito na Rua Ceará. Ao perceber a aproximação da viatura, ele desobedeceu à ordem de parada e fugiu conduzindo a motocicleta sem capacete em direção à zona sul da cidade.

Durante o acompanhamento, o motociclista percorreu diversas vias em alta velocidade, transitando próximo a veículos parados no trânsito e, segundo a ocorrência, criando risco de colisões e atropelamentos.

As diligências levaram os policiais até uma residência na Rua Carlos Gilberto Mendes de Faria, onde o suspeito foi localizado. Conforme o registro policial, ele teria desobedecido às ordens da equipe, resistido à abordagem e tentado agredir um dos PMs, além de proferir ofensas contra os agentes.

Diante da resistência, os policiais utilizaram técnicas de imobilização para efetuar a prisão. O homem identificado como sendo I.S.A., foi algemado e encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga. A motocicleta utilizada durante a fuga também foi apresentada na unidade policial e acabou apreendida.

Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de direção perigosa, desacato e resistência. O suspeito permaneceu recolhido à disposição da Justiça.