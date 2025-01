Prefeitura de Votuporanga lança Edital de Chamamento Público para projetos culturais coletivos

Interessados podem inscrever-se até dia 10 de fevereiro; objetivo é fomentar a cultura local e conta com apoio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Iniciando o ano com uma ótima oportunidade para o setor cultural do município, a Prefeitura lançou, na última terça-feira (7.jan), o Edital de Chamamento Público da “Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura de Votuporanga”, com o objetivo de fomentar e fortalecer a produção artística local, através da Política Nacional Cultura Viva (PNCV), contemplando os vencedores com prêmio total de R$100 mil reais, que será dividido em cinco projetos. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro e o edital completo sobre como participar está disponível no site www.votuporanga.sp.gov.br .

Com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, a iniciativa é direcionada a artistas e produtores que atuam de modo coletivo tanto em grupos quanto em entidades e com o prêmio, os contemplados poderão ter suporte necessário para a realização de seus trabalhos e projetos inscritos obtendo, assim, notoriedade no setor artístico-cultural. O recurso da premiação vem do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, ressalta a importância da iniciativa para os artistas locais. “Nossa cidade é um celeiro de artistas nas mais diversas áreas e ter a oportunidade de expandir e promover meios, como esse Chamamento Público e muitos outros, que incentivam e reconheçam o trabalho realizado por esses profissionais, só agrega ainda mais o quão nossa cidade tem seu mérito. Então fica o convite para que, quem se enquadrar nos quesitos, inscreva-se o quanto antes”.

Para mais informações, o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670 ou acesse o edital disponível no site.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3