São Bento x CAV: ingressos à venda para jogo da Série A2 

Duelo da segunda rodada será no sábado, às 16h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

O São Bento abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Clube Atlético Votuporanguense, no sábado (18.jan), às 16h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.

Antes do confronto, as equipes estreiam no estadual ainda nesta quarta-feira. O Bentão visita o Primavera-SP, às 15h, enquanto o CAV recebe a Ferroviária às 19h30.

Os torcedores têm a opção de comprar entradas em dois setores diferentes: nas cadeiras, por R$ 80 e nas arquibancadas, por R$ 40. Ambos os locais têm a opção de meia-entrada.

Para a torcida do Votuporanguense será reservada a arquibancada oposta, pelo mesmo valor dos torcedores do Bentão: R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada).

Os ingressos para o duelo deste sábado estão à venda pela internet (www.ingressosa.com/sao-bento-x-votuporanguense) ou nos pontos de venda presenciais Loucos por Futebol: Rua da Penha, 496; KMF Baterias: Rua Atanázio Soares, 1150; e Complexo Humberto Reale: Rua Cel. Nogueira Padilha, 657.

Nas bilheterias do estádio, as vendas acontecem somente no sábado, dia do jogo, a partir das 12h.

Além disso, as primeiras 100 crianças de até dez anos de cada setor que chegarem ao estádio terão o benefício da gratuidade.

