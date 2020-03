Prefeitura de Tanabi lacra Praça para evitar a presença de idosos

A praça Stelio Machado Loureiro, em Tanabi, também conhecida como praça da rodoviária, precisou ser lacrada pela Polícia Militar neste domingo, 22.

Segundo informações da corporação, o motivo da ação foi por conta dos idosos que não estavam obedecendo as recomendações sobre o coronavírus e foram até o espaço público para jogarem dominó.

A prefeitura da cidade já havia publicado um aviso sobre o risco de permanecer em áreas de aglomerações. Como os idosos não estavam acatando as orientações a PM foi acionada para lacrar o local com faixas.

Aproximadamente 100 pessoas circulam diariamente pelo local. A Prefeitura de Tanabi vai publicar nesta terça-feira, 24, um decreto com medidas de prevenção para o controle para o controle da proliferação do coronavírus em estabelecimentos comerciais e de serviços no município.