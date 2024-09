Técnico do CAV pede mais “assertividade” para o jogo de volta contra a Portuguesa 

Apesar da derrota, Rogério Corrêa faz um balanço positivo da partida de ida da semifinal da Copa Paulista. Duelo ocorre neste sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin.

Mesmo com a derrota por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa Paulista contra a Portuguesa, o técnico Rogério Corrêa avaliou positivamente o desempenho do Clube Atlético Votuporanguense.

O comandante citou as oportunidades que o CAV criou, mas ligou o alerta para a falta de assertividade: “Por mais que tivemos a derrota, o time jogou bem e criou algumas oportunidades. No defensivo conseguimos nos defender bem, o adversário não nos feriu. O único erro que tivemos no jogo, acabamos tomando o gol, foi a única chance que eles tiveram.”

“Já nós tivemos três a quatro chances e o que faltou foi ser mais assertivo no último terço, finalizar mais no gol. Durante a semana é trabalhar essa parte da finalização, de ser mais assertivo no gol e fazer com que possamos fazer os gols para que possamos buscar a nossa vitória”, emendou.

Como venceu o jogo de ida, no Canindé, a Lusa pode até empatar para garantir vaga na final da Copa Paulista. O CAV, por sua vez, precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para forçar a decisão nos pênaltis, ou mais para avançar direto.

O jogo de volta está marcado para este sábado (28.set), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

A vaga para a decisão já garante um torneio nacional no calendário da próxima temporada. O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro de 2025, além de uma premiação de R$ 250 mil. O vice fica com a vaga restante em relação aos torneios e leva R$ 150 mil.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15. Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

