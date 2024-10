Prefeitura alerta sobre importância de manter terrenos limpos 

Terceira e última etapa de fiscalização do ano em Votuporanga começa no dia 1º de novembro e segue até o dia 15 de dezembro; proprietários que não realizarem a limpeza estão sujeitos a multa.

Com o início do período chuvoso, a Prefeitura de Votuporanga alerta os proprietários de terrenos sobre a importância de se atentarem à manutenção da limpeza das áreas para que evitem acúmulo de entulhos, sujeira e mato alto, evitando, assim, a proliferação de pragas como escorpiões, aranhas, cobras, ratos e principalmente a proliferação do mosquito da dengue, muito comum nessa época do ano.

Pensando nisso, o Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria da Fazenda inicia a terceira e última etapa de fiscalização de limpeza dos terrenos no dia 1º de novembro e segue até o dia 15 de dezembro.

Os proprietários que não limparem seus terrenos estarão sujeitos às penalidades, de acordo com a Lei nº 1.595, de 10/02/1977, alterada pela Lei Complementar nº 377, 18/12/2017, do Código de Posturas do Município. Constatada a irregularidade, a Prefeitura providenciará a limpeza, a cobrança do serviço e a autuação, em conformidade com a legislação vigente.

Informações e denúncias

Esclarecimentos sobre limpeza de terrenos e denúncias podem ser obtidos junto à Fiscalização de Posturas pelo telefone (17) 3405-9700 no ramal 9744 ou pelo WhatsApp da Ouvidoria Geral do Município, através do (17) 3405-9700 (opção 2). Quem preferir também pode acessar o site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br, através do ícone “Ouvidoria”, ou também pelo aplicativo Conecta Votuporanga, disponível para usuários de Android e IOS. Quem ainda não baixou, basta acessar o link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download

