Martínez e Yuri Alberto recebem terceiro cartão amarelo e viram desfalques no Corinthians 

Volante e atacante estão fora da próxima rodada do Campeonato Brasileiro; jogo contra o Cuiabá será somente no dia 28, fora de casa.

O Corinthians terá os desfalques do volante José Martínez e do atacante Yuri Alberto na partida do dia 28 contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante venezuelano recebeu o terceiro cartão amarelo na noite desta quinta-feira, na goleada do Timão por 5 a 2 contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena, e ficará fora do importante compromisso fora de casa.

A advertência ocorreu em virtude de desentendimento dentro da área com um adversário, ainda no fim do primeiro tempo.

Yuri Alberto, por outro lado, levou o amarelo na segunda etapa, após falta em disputa com Thiago Heleno.

O Timão entrou em campo para encarar o Athletico com nove pendurados, mas apenas a dupla será ausência na próxima rodada. Antes do duelo contra o Cuiabá, porém, os corintianos terão dois compromissos por outras competições.

No domingo, a partir das 16h, o Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na outra quinta-feira, o rival em Itaquera será o Racing-ARG, pelo confronto de ida da semifinal da Sul-Americana.

*Com informações do ge

