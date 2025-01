Homem morre atropelado em vicinal; motorista foge do local

O ciclista de 63 anos, Paulo Sérgio Crivellari transitava no acostamento da Vicinal Hebert Mequi, próximo a Ilha do Pescador, na quarta-feira (1), às 5h, quando foi atropelado por um veículo não identificado. O motorista fugiu do local do fato. A vítima foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Paulo Sérgio Crivellari era solteiro e deixa as irmãs Fátima e Sueli. Atualmente residia na Vila Anna, mas por quase 50 anos residiu no bairro São Vicente, próximo a Rodoviária de Votuporanga. O seu sepultamento aconteceu nesta quinta-feira (2), às 17h no Cemitério Municipal.