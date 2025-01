Polícia prende uma pessoa e apreende drogas, dinheiro e pés de maconha durante operação 

Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (22), sendo cinco em Jales, três em Dolcinópolis e um em Ouroeste.

A Polícia Civil prendeu uma pessoa e apreendeu drogas, dinheiro, pés de maconha e armas durante a Operação Cessar-Fogo para combater furtos, roubos, tentativa de homicídio e tráfico de drogas em Jales/SP, Dolcinópolis/SP e Ouroeste/SP, nesta quarta-feira (22.jan).

De acordo com o apurado, ao todo, 60 policiais participam da operação, com apoio da Polícia Militar e do helicóptero Águia.

Durante a ação, os nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo cinco em Jales, três em Dolcinópolis e um em Ouroeste.

As investigações foram comandadas pela Central de Polícia Judiciária de Jales. Duas pessoas foram detidas, sendo que uma ficou presa em flagrante por tráfico de drogas. A outra responde em liberdade.

