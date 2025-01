Funfarme inicia serviço de cirurgias robóticas pediátricas com tecnologia de última geração

Equipado com a versão mais moderna do robô cirúrgico Da Vinci Xi, o Hospital de Base (HB) é a primeira instituição de saúde do Noroeste Paulista a contar com essa tecnologia de última geração em procedimentos cirúrgicos em crianças.

A Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) deu um importante passo em direção à inovação e ao atendimento de excelência com o início do serviço de cirurgias robóticas pediátricas. Equipado com a versão mais moderna do robô cirúrgico Da Vinci Xi, o Hospital de Base (HB) é a primeira instituição de saúde do Noroeste Paulista a contar com essa tecnologia de última geração em procedimentos cirúrgicos em crianças.

Silvana Maria Paladino é avó da Mariane, de 11 anos, que descobriu no teste do pezinho uma anemia falciforme, o que lhe causava crises de dores. Desde então, ela é acompanhada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), e passou pela cirurgia robótica para retirada do baço e vesícula como conta a avó. “No início foi um choque para nós, mas graças a toda equipe médica fomos entendendo aos poucos sobre o quadro de saúde dela e ficando mais tranquilos. Sempre fomos muito bem atendidas por equipes atenciosas e sempre preocupados com todos os pacientes. Eles são anjos na nossa vida. A cirurgia foi um sucesso, ela está bem, se recuperando e só temos a agradecer aos profissionais destes hospitais”, agradeceu.

O serviço foi iniciado em dezembro de 2024 e já beneficiou 10 crianças e 40 adultos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As cirurgias robóticas realizadas incluem procedimentos de abdome, geral e urológica, sempre dependendo da indicação médica. O novo sistema está disponível para pacientes do SUS, saúde suplementar e atendimento particular.

Para o cirurgião pediátrico Dr. Alexandre Duarte, a tecnologia oferece avanços significativos. “Os procedimentos são minimamente invasivos, causando menos trauma ao paciente. Isso resulta em cirurgias mais precisas e seguras, com menor necessidade de hemocomponentes devido à redução do sangramento. Além disso, o pós-operatório é mais eficiente, com uma recuperação mais rápida”, destaca.

A estrutura física e tecnológica foi ampliada para atender às demandas desse serviço inovador, com a construção de uma área de 1.200 m² integrada ao centro cirúrgico. “A implantação do serviço de cirurgias robóticas pediátricas é um marco de qualidade para a nossa instituição. Essa tecnologia beneficia não apenas a saúde suplementar, mas também pacientes do SUS, reforçando nosso compromisso com a saúde pública”, afirma Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme.

Benefícios do robô Da Vinci Xi

Considerado a quarta e mais moderna geração do sistema robótico Da Vinci, o equipamento revolucionou as cirurgias minimamente invasivas ao proporcionar maior precisão e menos invasividade nos procedimentos. Suas principais características incluem:

– Tecnologia 3D HD ampliada, oferecendo imagens claras e detalhadas em três dimensões;

– Sistema intuitivo que simula os movimentos do cirurgião com alta precisão;

– Ampliação de imagens em até 15 vezes, garantindo mais detalhes durante as cirurgias;

– Estrutura ergonômica, que proporciona maior conforto ao cirurgião em procedimentos complexos e de longa duração.

Com este novo serviço, a Funfarme reafirma seu papel como referência em medicina de alta tecnologia e excelência no atendimento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de seus pacientes.

