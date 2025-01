Polícia prende três suspeitos de matar jovem a tiros enquanto dormia ao lado da esposa grávida em Rio Preto 

Operação ocorreu nesta quarta-feira (8), após a investigação da morte de Lucas Gabriel Martins, de 19 anos, em 22 de dezembro. Dois suspeitos, de 20 anos, e o fornecedor da arma, de 23, foram presos.

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) prendeu na tarde desta quarta-feira (8.jan) três suspeitos de matar um jovem a tiros enquanto dormia ao lado da esposa grávida, de sete meses, dentro de casa, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Deic, a operação ocorreu após a investigação do crime, em 22 de dezembro, quando Lucas Gabriel Martins, de 19 anos, foi morto baleado, no bairro João Paulo II. O jovem morreu no local.