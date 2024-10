Paresp 2024: Atletas paralímpicos classificam Votuporanga em 1º na etapa regional e seguem para fase final 

Equipe votuporanguense conquistou 24 medalhas; destaques foram para os campeões nas provas de Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo.

Os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga voltaram para casa com bons motivos para comemorar após participação na etapa regional dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp/2024), realizada na Capital, no último final de semana. A equipe votuporanguense, comandada pelo treinador Cacau Maranho, conquistou 24 medalhas e sagrou-se campeã geral nesta etapa, classificando todos os atletas para a fase final dos jogos que será realizada de 1 a 3 de novembro, também na Capital.

No grupo feminino, Flávia Braga Chaves e Rafaela Gonzales conquistaram três ouros cada, distribuídos nas seguintes provas: Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo. Daniela Martins também conquistou ouro na prova de Lançamento de Disco e duas pratas, divididas entre Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo. Edilaine da Silva também conquistou ouro em Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo e fechou a competição com prata em Lançamento de Disco.

Já no grupo masculino, Antônio Carlos, Deniclaudio Farias, Fábio Ladeia e Felipe Carvalho conquistaram três ouros cada, nas seguintes provas: Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo.

Os jogos reuniram atletas de todo o Estado de São Paulo no Centro de Treinamento Paralímpico. “Estes bons resultados nos pódios são frutos de um trabalho contínuo de perseverança e muita dedicação e sintonia entre a equipe e o treinador Cacau Maranho, a quem direcionamos nossa gratidão e reconhecimento. Seguimos confiantes para a fase final”, comenta o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

