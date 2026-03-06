Polícia Militar intercepta carregamento de drogas de Votuporanga para Fernandópolis 

A ação da Força Tática ocorreu na noite desta quarta-feira (4), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). Três indivíduos foram presos. Ao todo, 2,015 kg de maconha, três celulares e um veículo foram apreendidos.

Três indivíduos foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (4.mar), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 19h25, policiais militares da Força Tática receberam denúncias de um suposto transporte de drogas de Votuporanga/SP para Fernandópolis, que supostamente, vinha ocorrendo há cerca de dois meses e intensificaram o patrulhamento com base nas informações.

Durante o patrulhamento os PMs avistaram um veículo Fiat/Palio, de cor branca, transitando pela rodovia, nas proximidades do acesso ao bairro Brasilândia. No entanto, ao se aproximarem do veículo, os policiais militares perceberam, com auxílio de lanterna, dois objetos que aparentavam ser tijolos embalados com fita marrom no colo do passageiro dianteiro, levantando suspeita de se tratar de droga.

Em seguida, após a abordagem realizada na altura do km 553, os PMs encontraram no interior do veículo dois tijolos de maconha que totalizaram 2,015 kg. Ainda dentro do carro estavam H.B., L.L.S., e I.P.S., que foram presos e seus respectivos aparelhos celulares apreendidos.

Questionados, o motorista afirmou aos policiais militares que teria ido até Votuporanga para buscar a droga, que seria entregue posteriormente na região, recebendo cerca de R$ 1 mil pelo transporte. Ainda de acordo com o relato, essa prática teria ocorrido outras vezes nos últimos dois meses.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Fernandópolis, onde o trio foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.