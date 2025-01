Votuporanguense perde para a Ponte Preta e cai na Copinha 

A Macaca venceu a Pantera Alvinegra por 2 a 0 e agora enfrentará o Botafogo na terceira fase do principal torneio de base do país.

O Clube Atlético Votuporanguense não suportou a pressão da Ponte Preta e saiu derrotado por 2 a 0 na tarde deste domingo (12.jan), no Estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul/SP, em duelo válido pela segunda fase da Copinha. Resultado eliminou a Pantera Alvinegra e garantiu a Macaca na terceira fase do principal torneio de base do país.

Com a bola rolando

A etapa inicial foi dominada pela Ponte Preta. A equipe comandada por Edson Boaro fez com que o goleiro Basseto trabalhasse diversas vezes ao longo da partida. Miguel e Juninho foram perigosos em cobranças de falta, aos 28 e 32, enquanto Gustavo Telles também apareceu com perigo dentro da área. O gol saiu aos 45 minutos. Após escanteio, Juninho pegou o rebote e cruzou na medida para o zagueiro Diego Leão cabecear para o fundo do gol.

No segundo tempo, a Macaca permaneceu no ataque e quase ampliou aos nove minutos com Kauã Moreira, que errou a direção do cabeceio. A equipe mantinha o volume ofensivo pelos lados com Miguel e Pedrinho, enquanto a Pantera Alvinegra do técnico Rilla apostou em uma pressão nos minutos finais, mas sem exigir muito do goleiro Angelo. Já nos acréscimos, aos 47, Matheus fez jogada individual, arriscou de fora da área e marcou o segundo gol para classificar o time campineiro: 2 a 0.

Sequência da Copinha 2025

Após o apito final, o CAV se despediu da competição, enquanto a Ponte Preta enfrentará o Botafogo. O time carioca entrou em campo mais tarde, às 18h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e despachou o IAPE, vencendo por 2 a 1.

O duelo entre Botafogo e Ponte Preta ocorre nesta terça-feira (14), às 21h45, na Arena Plínio Marin.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3