Estudante de Medicina da Unifev compartilha sua jornada de experiências com as ligas acadêmicas

Iane Longo, de 19 anos, é coordenadora-adjunta do Conselho de Ligas Medicina Votuporanga (Colig).

Com apenas 19 anos, a estudante do curso de Medicina da Unifev Iane Longo vem se destacando por seu engajamento acadêmico e na dedicação. Atualmente no terceiro período, a universitária atua como coordenadora-adjunta do Conselho de Ligas Medicina Votuporanga (Colig) do Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (Camev) e revela como a experiência tem sido fundamental para sua formação pessoal e profissional.

Inspirada por alunas veteranas que compartilharam suas vivências na MedVotu, Iane encontrou na Unifev a certeza de que a Medicina era seu propósito de vida. Em 2023, ingressou no curso, assumindo a missão de salvar vidas e cuidar das pessoas, um sonho que carrega desde a infância. “Sempre tive o desejo de cuidar das pessoas. Cada conversa e cada aula reforçam minha paixão pela Medicina. Estou em uma jornada desafiadora e intensa, mas que proporciona crescimento, autoconhecimento e amadurecimento constantes”, compartilhou.

Parte dessas experiências são vividas na Colig, onde Iane tem a oportunidade de atuar com as ligas acadêmicas e fortalecer conexões com colegas de curso, permitindo uma visão aprofundada de cada especialidade e contato direto com a prática, aspectos que considera fundamentais na formação médica e na escolha de uma especialização. “Minha dica para quem está começando é: participe das ligas acadêmicas. Elas mostram o dia a dia de cada área, ajudam a desenvolver habilidades clínicas e a entender melhor os caminhos disponíveis na Medicina. É uma experiência enriquecedora para quem deseja tomar decisões mais conscientes sobre o futuro”, explicou.

Iane já planeja ingressar nas ligas de Anatomia e Pediatria, áreas que despertam seu interesse. “A Anatomia me fascina pela precisão e complexidade do corpo humano, e a Pediatria me atrai pela possibilidade de cuidar das crianças e contribuir para o desenvolvimento saudável das novas gerações”, destacou.

Segundo o coordenador do curso de Medicina, professor Dr. Wagner Moneda Teline, o desenvolvimento de Iane e seu entusiasmo representam os valores e a proposta do curso na Unifev. “A Medicina exige dedicação e resiliência, e o papel do curso é oferecer um ambiente acolhedor e de excelência, capaz de formar médicos humanizados, com sólida base técnica e ética. Estudantes como Iane, que abraçam o aprendizado e se engajam em atividades acadêmicas, são exemplos do que almejamos para nossos futuros profissionais”, concluiu.

Processo seletivo Colig

O Conselho de Ligas Medicina Votuporanga (Colig) do Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (Camev) está com processo seletivo aberto para reativação de ligas acadêmicas. Os alunos de Medicina interessados têm até o dia 14 de novembro para se inscrever. O contato de interesse deve ser realizado pela conta oficial da Colig no Instagram, por meio do @ colig.unifev.