Polícia Federal desarticula rede de tráfico que distribuía cocaína em Votuporanga 

Operação contou com apoio do 9º Batalhão do Baep e do Canil de Rio Preto; cinco mandados de busca e dois de prisão temporária nas cidades de Votuporanga e Fernandópolis.

A Polícia Federal de Jales/SP desencadeou nesta terça-feira (23.set) a Operação ‘Ponte de Bordeaux’, voltada a desarticular um esquema de tráfico de drogas em Votuporanga/SP e região.

Segundo apurado pelo Diário, foram cumpridos cinco mandados de busca e dois de prisão temporária nas cidades de Votuporanga e Fernandópolis/SP, todos expedidos pela Justiça Estadual de Votuporanga.

As investigações tiveram início em Jales, onde a Polícia Federal identificou um grupo responsável por distribuir cocaína em diversas cidades do noroeste paulista. Durante a apuração, um dos principais alvos foi preso em São José do Rio Preto/SP com grande quantidade da droga. Já uma mulher ligada à logística do grupo acabou assassinada em Jales, em um crime de caráter passional sem relação direta com a operação.

Na ação desta terça-feira, um investigado foi localizado na zona rural de Votuporanga e outro na área urbana do município. Em uma das residências, os policiais encontraram R$ 30 mil em espécie.

A operação contou com o apoio de equipes da Polícia Militar de Votuporanga, Fernandópolis e Jales, além do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) e do Canil de Rio Preto. Todo o material apreendido e os presos foram levados para a sede da Polícia Federal em Jales.

Os investigados devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.