Polícia Civil prende suspeito de assaltar idosa de 72 anos em Rio Preto 

O crime aconteceu na tarde do último dia 7, quando a vítima tinha saído da missa; o homem preso tinha saído da cadeia há um mês.

Um homem suspeito de roubar uma idosa de 72 anos em plena luz do dia foi preso em São José do Rio Preto/SP. O crime ocorreu no dia 7 de julho e o criminoso foi preso por policiais da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) no bairro Anchieta, nesta quarta-feira (24.jul). A vítima voltava da igreja quando foi abordada pelo ladrão. Câmera de segurança flagrou o assalto.

A imagem mostra o momento em que a vítima, que estava a pé, foi abordada pelo homem. Na calçada, ela percebe que o homem a seguia. Na sequência, ele arranca a bolsa da mão dela à força. A idosa reagiu, mas o homem conseguiu fugir.

Segundo a polícia, o suspeito tem passagens por outros assaltos e já cumpriu pena de 20 anos. Ele foi solto em junho, um mês antes de roubar a idosa.

De acordo com o delegado Paulo Buchala, responsável pelas investigações, a polícia conseguiu encontrar o criminoso por meio de denúncias: “Agora estamos em busca de uma segunda pessoa que deu cobertura para o autor do crime. Esse homem já foi identificado”, afirma o delegado.

*Com informações do g1