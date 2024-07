Eleições 2024: Jorge Seba anuncia Luiz Torrinha como seu pré-candidato a vice-prefeito 

O anúncio da dobradinha PSD/PL foi oficializado na manhã desta quinta-feira (25), no Auditório da ACV.

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), anunciou oficialmente durante evento realizado no Auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), na manhã desta quinta-feira (25.jul), o nome de Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha (PL), como seu pré-candidato a vice-prefeito nas eleições de 2024.

Com um tom moderado e conciliador, Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba, afirmou ter tomado a decisão após refletir muito, e ouvir a todos, sobre o melhor nome a ser incluído na pré-campanha que busca a reeleição à frente da Prefeitura.

O escolhido para a função de vice, em um possível mandato de continuidade, na vaga que hoje é ocupada por Cabo Valter, é estreante na política, em tese, nas urnas, contudo, é bem relacionado nos bastidores. Luiz Torrinha é advogado e atuou por mais de uma década como provedor da Santa Casa de Votuporanga, possuindo ainda uma boa relação com lideranças locais e regionais, além de políticos influentes, como os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL) e Luiz Carlos Mota (PL), esse último, inclusive, participou por vídeo do evento, desejando sucesso na pré-campanha e colocando-se à disposição.

Por fim, Luiz Torrinha encerrou se colocando à disposição para contribuir na construção do plano de governo, em especial nas áreas da saúde e social, pedido atendido de pronto por Jorge Seba.

Ao Diário, Jorge Seba afirmou: “Minha escolha foi o Luiz Torrinha, do PL, dentre alguns nomes que foram colocados, todos inclusive em condições de serem pré-candidatos, então é uma escolha individual e coube à mim fazê-la. Eu sei que é uma escolha difícil, mas a gente aponta esse nome como o do pré-candidato a vice-prefeito. São etapas do processo eleitoral, estamos na pré-campanha e a partir dessa fase faremos um plano de governo para que seja apresentado a população votuporanguense, e com certeza, com a contribuição do Luiz Torrinha na saúde, no social, no projeto como um todo.”

Vale destacar também a ausência de figuras de peso na política regional, como por exemplo, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), no qual Jorge Seba se referiu durante o evento, ressaltando a continuidade da parceria em prol de Votuporanga. O deputado federal Fausto Pinato (PP) também não esteve no evento, mas enviou representante e foi lembrado por Seba. O empresário e líder político Valmir Dornelas também não esteve no ato; assim como o presidente do PSB local, Paulo Laurindo, que na oportunidade foi representado pelo vereador Jura. Outro nome de peso e ligado ao denominado “grupão”, o ex-prefeito Júnior Marão também não compareceu ao anúncio.