Polícia apreende celulares em investigação de boatos contra Torrinha 

Investigação começou há um mês, após um vídeo circular nas redes sociais atingindo à honra do candidato a vice-prefeito de Votuporanga. Aparelhos foram encaminhados para perícia e laudo deve sair em até 10 dias. As investigações continuam.

A Polícia Civil de Votuporanga/SP deflagrou uma ação nesta sexta-feira (30.ago) que resultou na apreensão de três aparelhos celulares pertencentes ao investigado no inquérito que apura crimes contra a honra do ex-provedor da Santa Casa e candidato a vice-prefeito, Luiz Torrinha (PL).

De acordo com o apurado pelo Diário, as investigações iniciaram há cerca de 30 dias, após um vídeo, ao qual a reportagem teve acesso, contendo acusações de teor graves e diretas, ao então candidato, passou a circular em grupos de aplicativos de mensagens. Em seguida, a Polícia Civil foi procurada e entrou no caso.

Em entrevista ao Diário, Dr. Thiago Silva Pereira, delegado de polícia, titular do 1º e 3º Distrito Policial, e responsável pelas investigações, comentou: “Nós recebemos a notícia do, então pré-candidato a vice-prefeito, de que estava circulando nas redes sociais um vídeo difamatório de sua honra. Com base nessa notícia iniciamos uma investigação, até mesmo porque a lei foi aprimorada, quando a difamação ocorre por meio das redes sociais a pena é triplicada. A partir desse ponto instauramos um inquérito e iniciamos as investigações com colheita de elementos probatórios. Conduzido sob sigilo. Ouvimos algumas pessoas a respeito desses fatos e decidimos, após a juntada de subsídios, laudos periciais, depoimentos, relatórios de investigação de campo e de inteligência policial, identificamos uma pessoa e representamos pela expedição do mandado de busca e apreensão junto a Justiça. O Ministério Público nos foi favorável e a Polícia Judiciária agiu dentro dos limites da legalidade e da Constituição cumprindo o mandado na data de hoje.”

“Essa pessoa identificada, em depoimento, afirmou que outra pessoa à incluísse nesses grupos de mensagens. E essa pessoa, por trabalhar com aparelhos de telefonia móvel, fez esse favor para esse cliente. Contudo, essa pessoa não revelou a identidade desse cliente. Entretanto, negou que tenha sido ela a responsável pela postagem dos vídeos”, explicou o delegado de polícia.

A autoridade policial detalhou que novas diligências foram realizadas a fim de chegar no responsável pela publicação, no entanto, o trabalho de investigação prossegue. Inclusive, os laudos dos aparelhos celulares apreendidos podem mostrar indícios que levem à autoria. Entretanto, Dr. Thiago Silva Pereira salientou que não descarta nenhuma hipótese de ter outros envolvidos nos grupos e que todas as suspeitas devem ser esclarecidas.

“Estamos bem próximos de apontar, com indícios suficientes, a identidade de quem participou deste ilícito”, afirmou o delegado.

Ainda durante a entrevista, Dr. Thiago Silva Pereira afirmou categoricamente que os trabalhos prosseguem a fim de garantir também a lisura das eleições de 6 de outubro: “A Polícia Civil em atribuições constitucionais trabalha, assim como as demais Forças e Poderes constituídos, para que a sociedade votuporanguense tenha um processo de eleitoral hígido, correto, dentro da lei e das normas da Justiça Eleitoral”.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3