Falece aos 98 anos o Sr. Hermínio Artuzzi

Faleceu neste sábado (31), aos 98 anos, o Sr.Hermínio Artuzzi. Ele deixa a esposa Lúcia Antônia Paschoaleto Artuzzi e os filhos Antônio Carlos Artuzzi, casado com Elisabete da Silva Artuzzi; Maria Isabel Artuzzi Citon, casada com Elcio Citon, além dos netos Ana Paula Artuzzi e João Paulo Artuzzi, casado com Jaqueline Zancari Artuzzi. Católico, antigo morador de Votuporanga, teve como seu último endereço a rua Tietê 3913. Seu corpo está sendo velado neste sábado no Velório Municipal e será sepultado neste domingo (1) às 13h no Cemitério Municipal.