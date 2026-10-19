Podas e manutenções preventivas reforçam segurança da rede elétrica de Votuporanga e cidades vizinhas

Neoenergia Elektro realizou mais de 8,2 mil podas e inspecionou cerca de 1,8 mil quilômetros de redes elétricas nos municípios de Fernandópolis, Jales, Nhandeara, Santa Fé do Sul e Votuporanga ao longo deste ano.

Com o objetivo reforçar a resiliência e robustez do sistema elétrico que distribui energia para as cidades de Fernandópolis, Jales, Nhandeara, Santa Fé do Sul e Votuporanga, a Neoenergia Elektro intensificou o trabalho de podas e manutenções preventivas ao longo deste ano. A distribuidora procedeu com mais de 8,2 mil podas preventivas e inspecionou cerca de 1,8 mil quilômetros de redes de distribuição de energia nesses municípios.

As podas e as inspeções preventivas são de extrema importância para reduzir o risco de interrupção do fornecimento de energia durante eventos climáticos extremos, como o El Niño, que tem potencial de provocar temporais e ventanias. Essas ações beneficiam, diretamente, cerca de 271 mil pessoas nas cidades listadas.

Desde agosto, a passagem de frentes frias por diversas regiões paulistas tem provocado temporais e ventanias, com rajadas que se aproximaram ou ultrapassaram os 100 quilômetros por hora. Nesses eventos, há risco de queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica, além do arremesso de objetos contra cabos e equipamentos. Como consequência, algumas localidades podem registrar interrupções no fornecimento de energia.

Responsabilidade e segurança

A poda de árvores, quando os galhos estiverem muito próximos à rede elétrica, só pode ser realizada por técnicos da distribuidora de energia. Nos outros casos, o serviço deve ser solicitado às Prefeituras Municipais e nunca deve ser feito sem autorização do órgão competente.

Dessa forma, antes do corte da vegetação, o interessado deve entrar em contato com o órgão municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, que é o responsável pela expedição da autorização do serviço. Em alguns casos, é necessária uma comunicação desse órgão público com a Neoenergia Elektro para que seja efetuada uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica com o objetivo de garantir segurança à operação.

As normas de segurança para poda de árvores e supressão de cobertura vegetal são aplicadas em ambientes públicos e privados. Durante a vistoria anterior ao corte, a equipe técnica deve identificar se há risco de queda da árvore, como geralmente ocorre em períodos chuvosos, e possibilidade de rompimento da rede elétrica.

As equipes técnicas da distribuidora atuam, nos cenários de crise, no restabelecimento do serviço priorizando hospitais, postos de saúde, delegacias e escolas, com apoio dos engenheiros e técnicos do Centro de Operações Integrado (COI).

Orientações de segurança

Caso você presencie um acidente durante a poda de uma árvore, nunca se aproxime e oriente outras pessoas próximas a fazer o mesmo. Entre em contato imediatamente com os serviços de atendimento de urgência e com a Neoenergia Elektro através dos seguintes canais: