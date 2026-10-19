Homem preso por manter ex e filho reféns estuprou a mulher ao menos 3 vezes no período 

Armado com uma faca, ele ameaçou colocar fogo no apartamento e matar a dupla caso a polícia invadisse o local. Indivíduo de 28 anos foi preso na sexta-feira (16), em Votuporanga/SP, e tentou fugir da cadeia.

O homem preso na última sexta-feira (16.out) suspeito de manter a ex-namorada e o filho do casal, de oito meses, em cárcere privado, em Votuporanga/SP, estuprou a mulher pelo menos três vezes durante o período em que ela foi mantida refém. Ele também tentou fugir da cadeia.

A reportagem do Diário estava ao vivo no Facebook quando mostrou H.T.L.S., de 28 anos, sendo extraído do imóvel após longa negociação que durou cerca de 8 horas com as forças de segurança do Estado de São Paulo. A imprensa tenta contato com a defesa do homem.

Em uma nova imagem, que circula nas redes sociais, é possível ver policiais conversando pela janela com o homem, que é convencido a sair do apartamento no bairro Célio Honório Júnior. Ele abre a porta com o filho no colo, ao lado da mulher: “Ele [policial] prometeu que ele ia deixar eu com a minha mulher”, diz H.T.L.S., na filmagem.

A negociação com a polícia começou na manhã de sexta-feira e só terminou por volta das 12h30, com apoio do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), que veio da capital de helicóptero para intermediar a rendição.

Armado com uma faca, H.T.L.S., ameaçou colocar fogo no apartamento e matar a ex e o filho caso a polícia invadisse o local. Assim que liberou os reféns, a dupla foi levada em uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a Santa Casa, onde passaram por exames.

A mulher chegou ao hospital em estado de choque. Em depoimento à polícia, ela confirmou que foi abusada sexualmente enquanto era mantida refém.

Higor foi preso e levado para a cadeia de Votuporanga. Durante à noite, tentou fugir e foi contido pelos agentes penitenciários. Depois da audiência de custódia, foi transferido para a Penitenciária de Lucélia/SP.

O homem está preso preventivamente pelos crimes de cárcere privado, violência doméstica, ameaça e estupro. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Momentos de tensão e cárcere privado

Na última sexta-feira, a mulher foi abordada pelo ex durante a madrugada, por volta das 4h30, quando chegava em casa com o bebê, depois de passar a noite na casa da família, exatamente para fugir de uma possível ação de seu ex. A mulher teria decidido voltar para o apartamento para organizar alguns materiais antes de ir para o salão de beleza onde trabalha.

Na ocasião, ela encontrou com o homem na rua armado com a faca. A reportagem apurou que a mulher gritou por socorro e vizinhos tentaram ajudar, mas o suspeito fez ameaças de morte e levou as vítimas para dentro do apartamento.

A mulher tem uma medida protetiva contra o ex após ser agredida e chegou a flagrar o homem abusando sexualmente do filho. Na ocasião, a vítima acionou a polícia, o que deu início a uma investigação criminal contra o investigado.

A suspeita da polícia é de que o homem estava sob efeito de drogas. Ele tem passagens por estupro e violência doméstica, conforme divulgado pelos policiais.