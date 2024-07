Pneu estoura durante escolta de presas e polícia investiga ‘sabotagem’ 

Policial detectou algo suspeito na parte interna do pneu durante transferência de mulheres para a cadeia feminina de Santa Fé do Sul.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP aguarda laudo do Instituto de Criminalística (IC) sobre “algo estranho” identificado na parte interna de um pneu, instalado na viatura de escolta de presos, que estourou durante a transferência de mulheres para a cadeia feminina de Santa Fé do Sul/SP.

Consta no boletim de ocorrência que um policial transportava as presas de Rio Preto para a unidade da região quando o pneu traseiro da viatura estourou na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo a Ecatu. O motorista conseguiu controlar o veículo e estacionou no acostamento. Ao analisar o pneu, que se soltou do veículo e rodou por 50 metros, o policial notou uma “peculiaridade” que não se repetia nos demais pneus da viatura.

O boletim de ocorrência não informa do que se trata. Mas o item foi apreendido e será periciado com o objetivo de investigar se é defeito de produção ou possível sabotagem. Apesar do incidente, não houve problema na escolta das presas.

