Palmeiras vence Atlético-GO e fica na vice-liderança do Brasileiro 

Verdão abre com Flaco López, leva o empate em golaço de Shaylon e cria a vantagem com Veiga e Alix Vinicius (contra).

Parecia uma noite de marasmo, mas terminou em comemoração no Allianz Parque. Em sua 300ª partida no estádio, o Palmeiras venceu o Atlético-GO por 3 a 1 depois de abrir um de vantagem, sofrer o empate e colocar-se em vantagem novamente no placar. Os gols foram de Flaco López, Veiga e Alix Vinicius (contra) para o Verdão, e Shaylon pelo Dragão.

E assim, o Palmeiras fechou a rodada na vice-liderança, com os mesmos 33 pontos do líder Botafogo, que venceu o Vitória. O Verdão ainda teve a liderança provisória ao ultrapassar o Flamengo, mas foi para 2º por conta do Botafogo. O Atlético-GO, por sua vez, está em penúltimo com 11 pontos.

Próximo compromisso

O Palmeiras entra em campo novamente às 21h30 da quarta-feira, diante do Botafogo, no Nilton Santos.