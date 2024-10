Casares defende trabalho de Zubeldía no São Paulo: “Aqui não há fritura de profissionais” 

Presidente negou clima ruim para o técnico após as desclassificações, mas lembrou que as avaliações são diárias no futebol.

Presidente do São Paulo, Julio Casares defendeu nesta sexta-feira o trabalho do técnico Luis Zubeldía. Depois de eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, o argentino passou a ser questionado por torcedores nas redes sociais.

Em entrevista coletiva, Casares afirmou que o treinador não passa por um “processo de fritura” dentro do Morumbis. Zubeldía viajou com o elenco para comandar o time no jogo contra o Cuiabá, neste sábado, às 19h, na Arena Pantanal.

“Não há nenhum tipo de problema. Quando vejo, entre aspas, fritura. Nós nem comemos muita fritura, porque o doutor Eduardo Rauen proíbe (nutrólogo do clube). O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade, e não é por perder uma classificação que está tudo errado. E muitas vezes quando ganha não está tudo certo. O que tem que ter é diálogo”, declarou.

Nesta semana, Zubeldía teve seu nome ligado ao Boca Juniors, da Argentina, clube que busca um novo treinador. O dirigente disse que está nos planos do São Paulo manter o técnico para o próximo ano.

“Zubeldía merece a nossa confiança, está super prestigiado, mas claro que futebol é dinâmico. Eu não vejo nenhum tipo de risco neste momento. Ele está trabalhando, foi para Cuiabá, está tudo normal. Eu me surpreendo com essas notícias (…). Agora, a avaliação do futebol é constante, toda segunda-feira nós fazemos uma avaliação da dinâmica”, declarou.

Ao falar sobre o desempenho da equipe, que hoje ocupa a quinta colocação no Brasileirão, o dirigente lembrou que o São Paulo sofreu com muitos problemas de lesão nos últimos meses.

“O futebol merece entendimento. Esse ano perdemos Alisson, Pablo Maia, Ferreirinha, jogadores que estavam encaixados no sistema. O Flamengo também perdeu Pedro, Cebolinha, Arrascaeta, todos perdem. Tem de olhar sempre com tranquilidade.”

*Com informações do ge

