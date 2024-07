PF cumpre mandados em Valentim Gentil e Cosmorama durante operação contra crimes sexuais infantojuvenis na internet 

A 15ª fase da Operação ‘Cassiel’ resultou na prisão de um investigado com vasto material armazenado contendo exploração sexual infantojuvenil. As mídias de armazenamentos foram apreendidas pelos agentes e passarão por perícia.

A Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP deflagrou na manhã desta quinta-feira (18.jul) a 15ª fase da Operação ‘Cassiel’, que reprime a prática de crimes envolvendo abuso e exploração sexual infantojuvenil pela internet.

Durante a ação, dois mandados de busca foram cumpridos em Valentim Gentil/SP. Um investigado foi preso em flagrante com vasto material armazenado contendo exploração sexual infantojuvenil. As mídias de armazenamentos foram apreendidas pelos agentes e passarão por perícia.

Outro mandado de busca foi cumprido em Cosmorama/SP. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Rio Preto.

Crime

O artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pune quem adquire, possui ou armazena fotografias, vídeos ou outras formas de registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. A pena para este tipo de crime é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Cassiel

A Polícia Federal já cumpriu no âmbito da “Operação Cassiel”, iniciada em 2022, 20 Mandados de Busca e Apreensão, e já efetuou a prisão de 10 pessoas em flagrante nas fases já cumpridas da referida operação, no âmbito da circunscrição da PF de São José do Rio Preto/SP, inclusive, em Votuporanga/SP.

A operação é permanente, desenvolvida pela Polícia Federal de Rio Preto, dedicada exclusivamente a repressão aos crimes de exploração e abusos sexuais relacionados à crianças e adolescentes, através da Internet. Cassiel é o Anjo conhecido como o “Anjo das Lágrimas”, protetor dos fracos e oprimidos, e responsável por livrar as pessoas do sofrimento terreno.