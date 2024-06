Deputado Carlão Pignatari participa de apresentação de projeto de obras na Rodovia Washington Luís 

Serão construídas vias marginais e terceiras faixas no trecho de Cedral a Mirassol, de acordo com concessionária.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quinta-feira (13.jun), em São José do Rio Preto, da apresentação do projeto das obras que serão realizadas pela concessionária Econoroeste na Rodovia Washington Luís (SP-310). Participaram o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini; o prefeito Edinho Araújo; representantes da concessionária; e outras autoridades locais e regionais.

A Econoroeste informou que as obras das vias marginais à rodovia, no trecho entre Cedral a Mirassol, e a implantação de terceiras faixas, poderão começar até março do próximo ano. No entanto, as obras – que também incluem dispositivos, como pontilhões – poderão ser antecipadas para ainda este ano caso o processo de licenciamento ambiental termine antes.

O deputado Carlão Pignatari, que é membro da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, acompanha a evolução da concessão da rodovia. “Essas obras, quando concluídas, vão ajudar muito a nossa população. O trânsito ficará mais seguro e ágil, e as pessoas vão se locomover mais facilmente pelo noroeste paulista”, disse ele.

Na reunião, a empresa informou a construção de 18 quilômetros de vias marginais, implantação de 95 quilômetros de terceiras faixas, construção de três pontos de parada para caminhoneiros e a implantação de 75 quilômetros de ciclovias. Carlão Pignatari defendeu que as obras devem começar o quanto antes.

O secretário estadual disse que o governo paulista acompanha de perto todos os projetos de mobilidade urbana. “Todas as intervenções são importantes para garantir que as rodovias que cortam o Estado continuem sendo utilizadas não apenas pelos moradores, mas como vias que levam o progresso através de cargas e mercadorias. Ouvimos todos os pedidos e vamos tentar, junto ao governador Tarcísio de Freitas, tentar antecipar o início das obras”, afirmou.

A Econoroeste informou que, somente no trecho que corta a cidade de São José do Rio Preto, o investimento será da ordem de R$ 651,8 milhões, com previsão de início das obras para 2025. A concessão terá prazo de 30 anos e prevê investimentos de R$ 13,9 bilhões, sendo R$ 10 bilhões para obras e R$ 3,9 bilhões para operação. O projeto contempla 600 quilômetros de rodovias, redução na tarifa de pedágio em 10% e geração de 26 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, apenas nos primeiros cinco anos.

Carlão Pignatari disse ainda que as intervenções irão contribuir com o crescimento das cidades. “A melhora da rodovia alivia não apenas o trânsito, mas favorece o investimento. Cidades planejadas se tornam atrativas, fomentam a economia e geram emprego e renda”, afirmou o parlamentar.