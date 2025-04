Perda – Paschoal De Haro e Odileta Pansani De Haro, casados há 74 anos, falecem no mesmo dia com diferença de 10 horas.

Faleceu nesta quinta-feira, 17, o casal de Votuporanga, Paschoal De Haro e Odileta Pansani De Haro, primeiro ela e após 10 horas de diferença, ele. Casados há 74 anos, de tradicionais famílias de Votuporanga, foram proprietários durante décadas da Casa Peri, comércio de calçados que funcionou durante décadas na Rua Amazonas, centro de Votuporanga. Paschoal De Haro tinha 94 anos e Odileta Pansani 95. Eles deixam os filhos: Carlos De Haro, Marta De Haro, Luciano De Haro, Iara De Haro Seno e Karina De Haro Leal, além da saudosa filha Silvia Regina De Haro (in memoriam), netos, netas e bisnetos. Paschoal era irmão dos também comerciantes Sebastião De Haro, Cristovam De Haro (in memorian) e Dolores De Haro. De religião Espírita, o casal celebrou 74 anos de casamento no último dia 15; construiu uma trajetória marcada pela dedicação à família e à comunidade votuporanguense, onde residia há mais de 75 anos.

O casal foi velado nesta sexta-feira (18) no Velório Municipal de onde saiu o féretro às 10h, para o Cemitério Municipal de Votuporanga.