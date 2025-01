Pedestre ouve som de tiro, segue caminhada e percebe que foi atingido na perna em Rio Preto 

Caso ocorreu no fim da noite de domingo (12). Após perceber que tinha sido atingido, o homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Base.

Um pedestre foi baleado na perna durante uma caminhada no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto/SP, no último domingo (12.jan). À polícia, o homem disse que ouviu o barulho do tiro, mas só foi perceber que havia sido atingido momentos depois.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que seguiu a caminhada pela Avenida Ernani Pires Domingues e, após o barulho, percebeu que sua perna esquerda estava sangrando.

O homem foi socorrido pela Unidade de Resgate e encaminhado até o Hospital de Base de Rio Preto. Nenhum suspeito responsável pelo tiro foi identificado. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.

