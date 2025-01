Sem Vitor Reis, Palmeiras inscreve 32 jogadores no Paulistão; Paulinho será adicionado até sábado 

Atuesta é uma das novidades na relação; Verdão estreia às 21h35 desta quarta-feira, diante da Portuguesa.

Prestes a estrear no Paulistão de 2025, o Palmeiras inscreveu 32 atletas para a disputa da competição. Entre os destaques, está a presença de Atuesta, que voltou de empréstimo ao Los Angeles FC, e as ausências de Paulinho, em recuperação de cirurgia, e de Vitor Reis, com a venda encaminhada ao Manchester City.

Paulinho, contudo, será acrescentado na lista até o fim de semana. O clube ainda precisa regularizar o jogador no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

São duas listas protocoladas: a A tem no máximo de 30 atletas, e a B conta com número ilimitado de jogadores, mas é composta somente por formados na base. É por isso que Estêvão, por exemplo, mesmo sendo absoluto no time titular, aparece na lista B.

O clube ainda tem até dia 11 de fevereiro para finalizar as inscrições para a primeira fase do Estadual, podendo fazer quatro trocas para as quartas de final.

Paulinho se recupera de uma cirurgia na perna, realizada em dezembro. Ele ainda não participou dos treinos e tem prazo de retorno aos gramados para abril ou maio. O Verdão estava ciente do procedimento, mas não pôs impeditivos na contratação por considerá-lo simples.

Vitor Reis, por sua vez, estava nos planos do Palmeiras para 2025, mas recebeu uma proposta do Manchester City e, ao ver a oferta subir a cerca de 35 milhões de euros, tem agora a venda encaminhada ao clube inglês.

Veja os inscritos:

Lista A

Goleiros: Marcelo Lomba, Mateus Oliveira e Weverton;

Zagueiros: Gustavo Gómez, Naves, Michel e Murilo;

Laterais-direitos : Giay, Marcos Rocha e Mayke;

Laterais esquerdos: Caio Paulista, Piquerez e Vanderlan;

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Atuesta, Felipe Anderson, Zé Rafael, Fabinho, Mauricio, Raphael Veiga, Richard Rios e Rômulo;

Atacantes: Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Flaco López e Rony.

Lista B

Zagueiros: Benedetti;

Meio-campista: Allan e Figueiredo;

Atacantes: Estêvão, Luighi e Thalys.

*Com informações do ge

