Pedagoga perde R$ 42,9 mil após suposta clonagem no celular em Rio Preto 

Mulher disse à polícia que recebeu mensagens nas redes sociais e via SMS sobre o cartão e reconhecimento facial. Ocorrência foi registrada nesta terça-feira (24).

Uma pedagoga denunciou à polícia ter perdido R$ 42,9 mil após uma suposta clonagem no celular nesta terça-feira (24.fev), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou à equipe que foi feito um PIX no valor de R$ 7,9 mil, bem como um empréstimo fraudulento de R$ 35 mil no seu nome, totalizando um prejuízo de R$ 42,9 mil.

Contudo, a mulher não reconheceu ou autorizou as transações. A pedagoga ainda comentou que recebeu mensagens nas redes sociais e via SMS sobre o cartão e reconhecimento facial, porém não soube afirmar se houve acesso remoto ao aparelho.

A ocorrência foi registrada como estelionato na Central de Flagrantes.