Morre mulher baleada pelo ex-marido na frente do filho em Rio Preto 

Vítima chegou a ser socorrida e levada em estado gravíssimo a hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Homem se matou após atirar na ex, em avenida de Rio Preto. Criança foi hospitalizada em estado de choque.

A mulher baleada pelo ex-marido na frente do filho de 9 anos, em São José do Rio Preto/SP, morreu na noite desta quarta-feira (6.nov). Depois de atirar na vítima, o homem se matou. O crime ocorreu no meio da Avenida Progresso, no bairro Eldorado.

Sabrina Noemi Meneghel Silveira, de 37 anos, chegou a ser socorrida e levada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Rio Preto em estado gravíssimo na noite de terça-feira (5). Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de quarta-feira.

O caso

De acordo com informações do boletim de ocorrência, disparos de arma de fogo chamaram a atenção de moradores da Avenida Progresso, que encontraram o casal caído na rua e chamaram a polícia.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito, identificado como Douglas Renato de Oliveira, 35 anos, atirou na cabeça da ex-mulher. Em seguida, ele disparou contra a própria cabeça. Os policiais apreenderam no local um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas.

Testemunhas contaram à TV TEM que o suspeito chegou de carro com o filho, quando desceu e deixou o garoto no veículo. Ele abordou a mulher, que seguia até o veículo dela e atirou. Na sequência, alvejou a própria cabeça.

Ainda conforme relatos das testemunhas, o menino saiu do carro e viu os pais caídos, quando entrou em desespero. Uma vizinha socorreu o garoto. A criança foi atendida em estado de choque na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte.

*Com informações do g1

